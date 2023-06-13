Belgelerle kanıtlandı: Kontrgerillanın kuruluşunda ABD eli

Suikast ve faili meçhul cinayetlerle adı anılan Özel Harp Dairesi'nin kuruluş belgeleri ABD'den çıktı.

Askeri tarihçi Dr. Erhan Çiftci, ABD arşivlerinde ulaştığı belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GENELKURMAY ABD'DEN TALEP ETMİŞ

'Gizli' mührü taşıyan belgelerde Genelkurmay Başkanlığı'nın kendi bünyesinde bir psikolojik harp departmanı kurmak istediği ve bunun için daha sonra MİT Başkanlığına getirilecek olan Kurmay Albay Emin Çobanoğlu aracılığıyla ABD ordusundan yardım talep ettiği görülüyor.

İLK HALİNİ ABD ÇİZMİŞ

Bu talepten memnuniyet duyduklarını belirten ABD makamları, 22 Eylül 1952 tarihinde “Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri” adıyla kurulacak ve ertesi yıl "Seferberlik Tetkik Kurulu" ismini alacak yapı için ilk önerilerini sunuyor.

Yazılı olarak verilen ve şemalarla desteklenen bu önerilerde psikolojik harp işleri ile meşgul olacak teşkilat yapısının siyasi ve askeri boyutları şemalarla anlatılıyor.

Genelkurmay Başkanlığı içerisinde yer alacak psikolojik harp yapılanmasının ilk halini de ABD ordusu çiziyor.