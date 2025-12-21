Belediyeye Ait Sosyal Tesiste Kediye Şiddet Kamerada

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, belediyeye ait sosyal tesise giren kediye güvenlik görevlisinin tekme attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvana şiddet görüntülerinin adresi bu kez Elazığ’ın Alacakaya ilçesi oldu. Olay, 19 Aralık’ta Alacakaya Belediyesi’ne ait bir sosyal tesiste meydana geldi. Tesise giren bir kedi, iddiaya göre görevli personel tarafından tekme atılarak dışarı çıkarıldı. Yaşananlar, tesisin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada ve kamuoyunda tepki çekmesinin ardından, belediye yönetimi olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Elazığ Hayvana eziyet
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı