Belediyeye Ait Sosyal Tesiste Kediye Şiddet Kamerada

Hayvana şiddet görüntülerinin adresi bu kez Elazığ’ın Alacakaya ilçesi oldu. Olay, 19 Aralık’ta Alacakaya Belediyesi’ne ait bir sosyal tesiste meydana geldi. Tesise giren bir kedi, iddiaya göre görevli personel tarafından tekme atılarak dışarı çıkarıldı. Yaşananlar, tesisin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada ve kamuoyunda tepki çekmesinin ardından, belediye yönetimi olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA