Belediyelere Sıkı Fren: Yetki, Harcama, Akrabayı İşe Sokma, Mal Varlığı...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündem, yerel yönetimlerden ramazan hazırlıklarına, terörle mücadeleden Suriye’deki gelişmelere kadar uzanan başlıklar masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda yaptığı değerlendirmeler, özellikle muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik eleştirilerle öne çıktı.

MUHALEFET BELEDİYELERİNE HİZMET ELEŞTİRİSİ

Toplantıya ilişkin edinilen bilgilere göre Erdoğan, muhalefet yönetimindeki belediyelerin hizmet performansını hedef aldı. Erdoğan, “Muhalefetteki belediyeler hizmet etmiyorlar, hizmeti bizden bekliyorlar. Su meselesinde ‘Devlet Su İşleri çalışsın’ diyorlar. Biz çalışırız, biz milletimizi darda, sıkıntıda komayız. Suyu da getiririz ama bunun onların görevi olduğunu da millete anlatırız, anlatmamız da lazım. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağlarından suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister, vizyon ister” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN ÖNCESİ TEŞKİLATA MESAJ

Yaklaşan ramazan ayı da MYK’nın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Erdoğan’ın, parti teşkilatlarına sahaya daha güçlü şekilde çıkmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı. Erdoğan, “Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur, Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir. Bunu hissettirin” diye konuştu.

Cumhurbşaknı Toplantıda terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, bu konudaki kararlı duruşun devam edeceğini söyledi. Suriye meselesine ilişkin ise “Süreci iyi yürüttük. Özellikle şu an gelinen nokta işleri hafifletti sorunların çözümünü kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VURGUSU

Toplantıda güvenlik politikaları ve terörle mücadele konusu da ele alındı. Erdoğan’ın, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusundaki kararlılığı yinelediği belirtildi. Mücadelede geri adım atılmayacağı ve mevcut stratejinin sürdürüleceği mesajı verildi.

SURİYE DEĞERLENDİRMESİ

Erdoğan’ın MYK’da Suriye’deki gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Erdoğan, “Süreci iyi yürüttük. Özellikle şu an gelinen nokta işleri hafifletti sorunların çözümünü kolaylaştırdı” dedi.

BELEDİYELERE YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Toplantıda AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in, belediyelere yönelik planlanan düzenlemeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi. Sunumda, belediyelerin mali yapısının güçlendirilmesi, harcama disiplininin artırılması ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik öneriler yer aldı.

Yapılan değerlendirmelerde, bazı belediye başkanlarının seçim dönemlerinde bütçe sınırlarını aşan kredi kullanımlarına yöneldiği, bunun ise göreve sonradan gelen yönetimleri mali açıdan zorladığı tespiti paylaşıldı. Belediyelerin borçlanmalarına zaman ve tutar açısından sınırlama getirilmesi başlığı tartışmaya açıldı.

İŞTİRAK ŞİRKETLERİ VE PERSONEL ALIMLARI

Personel alımına yönelik mevcut sınırlamalara rağmen, belediye iştirakleri üzerinden alımların sürdüğüne dikkat çekildi. Bu uygulamaların da yeni düzenlemeler kapsamında ele alınabileceği ifade edildi.

Sunumda öne çıkan bazı öneriler şöyle sıralandı:

Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.

Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları her ay kamuoyunu duyurulmalı.

Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirilmesi yasaklanmalı.

Belediyelerin SGK borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine müsaade edilmemeli.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Toplantıda vali ve kaymakamlara yetki devrinin gündeme gelmediği, ancak yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımına ilişkin sorunların masaya yatırıldığı belirtildi. Tüm öneri ve değerlendirmelerin ilerleyen süreçte yapılacak strateji toplantılarında detaylandırılarak somut düzenlemelere dönüştürülmesi bekleniyor.

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan reform hazırlıkları çerçevesinde, belediyelerin öncelikli hizmet alanlarına yönlendirilmesi ve “Hizmet hiyerarşisi” oluşturulması öngörülüyor. Temel hizmetlerde aksama yaşanması halinde merkezi idarenin devreye girmesi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyelere yaptırım uygulanması ve mevzuata aykırı imar uygulamalarına daha ağır cezalar getirilmesi üzerinde duruluyor.

Denetim yapısının genişletilmesi kapsamında Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinin yanı sıra yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulması da gündemde. Turizm bölgelerinde yaz aylarında artan nüfusa uygun farklı bütçe modellerinin uygulanması da değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

KÜLLİYE’DE HİSARCIKLIOĞLU GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

MYK’daki konuşmasında Erdoğan “Muhalefet yönetimindeki belediyeler hizmet etmiyor. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağlarından suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister” dedi.

