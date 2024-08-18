Belediye Sürükleyerek Kaçırmıştı: 'Joe'yu Ömür Gedik Sahiplendi

İktidarın, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin kabul edilmesiyle hayvanlara yönelik şiddet ciddi artış gösterdi. Her kesimden vatandaşın tepkilerine rağmen ısrarcı olunan yasaya karşı mücadele hala devam ederken, Arnavutköy'deki Joe adlı köpeğin yaşadıkları da gündem oldu.

Arnavutköy'ün Karaburun Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Joe, mahallelinin baktığı bir köpekken, belediye ekipleri tarafından yakalanıp sürüklenerek götürüldü. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından duruma hayvanseverlerden tepki geldi.

MAHALLEYE GERİ GETİRİLİNCE YİNE ŞİKAYET EDİLDİ

Joe'nun barınakta olduğunu düşünen hayvanseverler, Joe'yu bulmak için arayışa girdi ancak Joe'nun havalimanı çevresinde bir yere bırakıldığını sonradan öğrendi. Karaburun'da Joe'yu seven bir vatandaş, havalimanında Joe'yu görüp, onu araca alarak mahalleye geri getirdi. Joe'nun geri dönüş anındaki sevinci, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve videoları büyük ilgi gördü.

Mahallede yeniden şikayetler yapılınca ise Joe'nun sahiplendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu noktada, Haçiko Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik devreye girdi. Gedik, Joe'yu sahipleneceğini belirterek onunla birlikte yaşamaya başladı.