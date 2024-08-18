Belediye Sürükleyerek Kaçırmıştı: 'Joe'yu Ömür Gedik Sahiplendi

Arnavutköy Belediyesi tarafından mahallesinden alınıp havalimanı yakınındaki alanda terk edilen Joe adlı köpek, mahallesine geri dönse de sahiplendirilmesine karar verildi. Joe'ya evini açan isim ise Haçiko Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik oldu.

><

İktidarın, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin kabul edilmesiyle hayvanlara yönelik şiddet ciddi artış gösterdi. Her kesimden vatandaşın tepkilerine rağmen ısrarcı olunan yasaya karşı mücadele hala devam ederken, Arnavutköy'deki Joe adlı köpeğin yaşadıkları da gündem oldu.

Arnavutköy'ün Karaburun Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Joe, mahallelinin baktığı bir köpekken, belediye ekipleri tarafından yakalanıp sürüklenerek götürüldü. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından duruma hayvanseverlerden tepki geldi.

MAHALLEYE GERİ GETİRİLİNCE YİNE ŞİKAYET EDİLDİ

Joe'nun barınakta olduğunu düşünen hayvanseverler, Joe'yu bulmak için arayışa girdi ancak Joe'nun havalimanı çevresinde bir yere bırakıldığını sonradan öğrendi. Karaburun'da Joe'yu seven bir vatandaş, havalimanında Joe'yu görüp, onu araca alarak mahalleye geri getirdi. Joe'nun geri dönüş anındaki sevinci, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve videoları büyük ilgi gördü.

Mahallede yeniden şikayetler yapılınca ise Joe'nun sahiplendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu noktada, Haçiko Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik devreye girdi. Gedik, Joe'yu sahipleneceğini belirterek onunla birlikte yaşamaya başladı.

Hayvanları Savundu, Hedef Gösterilince Kovuldu!Hayvanları Savundu, Hedef Gösterilince Kovuldu!Güncel
Bakan Yumaklı 'Kanlı Yasa'yı Uygulamayan Belediyeleri Yine Tehdit Etti: 'Neresinde Katliam Var Anlamış Değilim'Bakan Yumaklı 'Kanlı Yasa'yı Uygulamayan Belediyeleri Yine Tehdit Etti: 'Neresinde Katliam Var Anlamış Değilim'Güncel
Etiketler
Hayvan Hayvan katliamı
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
Kadınlar Yakalayıp Polise Teslim Etmişti... 9 Çocuklu 'Plaj Sapığı' Serbest! 9 Çocuklu 'Plaj Sapığı' Serbest!
TFF'den Olaylı Maç İçin Ali Koç'a Eleştiri, Saldırıya Tepki: Sahaya Girmesi Talimatlara Aykırı TFF'den Olaylı Maç İçin Ali Koç'a Eleştiri, Saldırıya Tepki
Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması