Belediye Otobüsünde Vahşet! Eşinin Gözü Önünde...

Konya’nın Karatay ilçesinde belediye otobüsünde çıkan tartışma kanlı bitti. 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk, yanındaki eşiyle yolculuk ederken henüz bilinmeyen bir nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve saldırgan, Öztürk’ü karnından bıçakladı.

SALDIRGAN KAÇTI

Genç adam kanlar içinde otobüsün zeminine yığılırken, saldırgan sürücünün aracı durdurmasını fırsat bilip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar genç adamın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için kapsamlı bir çalışma başlattı.