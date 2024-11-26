Belediye Kreşleri Hedefteyken Menzil Tarikatı 3 Yaşındaki Çocuklara Şeriat Okulu Kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tepki çeken uygulamalarına devam ediyor. Okul temizliğinin karşılanmaması, taşımalı eğitimin kaldırılması ve ücretsiz bir öğün yemek uygulamasının sona ermesinin ardından bu kez belediye kreşleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. MEB’in belediyelerin yeni kreş açmasını engelleyen ve mevcut kreşlerin kapatılmasının önünü açacak yazısı muhalefetin ve kamuoyunun tepkisini çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Vız gelir tırıs gider. Hadi gel kapat. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa bekliyorum” tepkisini gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kamunun eğitim faaliyetini hedef alırken tarikatlar ise boş durmuyor.

Kamunun birçok alanında kadrolaşan Menzil tarikatı eğitimde de çocukları kıskaca almış durumda. Adeta bir bakanlık gibi hareket eden Menzil tarikatı, Okul Öncesi Eğitim Gönüllüleri Derneği üzerinden kendi eğitim müfredatını oluşturdu. Menzil’in, Erdem Temalı Eğitim Modeli (E-Tema) adını verdiği müfredatla 0-6 yaş arasındaki çocuklara şeriat eğitimi veriliyor. Menzil tarikatı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 18 farklı ilde 29 anaokulunda bu eğitim modelini uygulamaya devam ediyor. Bu okullarda 2 binden fazla çocuğa eğitim verildiği belirtiliyor.

OKUMA BİLMEYEN ÇOCUĞA KURAN-I KERİM HARFLERİ ÖĞRETİLİYOR

E-Tema adı verilen müfredat “erdem temalı, oyun temalı, aktif ve üretken” başlıklarıyla 3 adımda tanımlanıyor. Anaokullarında çocuklara verilen eğitim Menzil tipi eğitim olan E-Tema şöyle tanımlanıyor:

“E-Tema; erdemleri tema alan, eğitimin tamamında ahlaki gelişimi destekleyen, oyun temelli, çocuk merkezli, deneyimi önceleyen bir eğitim modelidir.”

E-Tema 3-6 yaş arası çocuklara Kuran-ı Kerim eğitiminin de verilmesini amaçlıyor. Henüz okuma yazma bilmeyen çocuklara Kuran-ı Kerim harfleri öğretilirken, sure ve dualar da ezberletiliyor.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ‘ESMÂİ HÜSNA’ İÇERİĞİ

E-Tema’da içerisinde yer alan Kuran-ı Kerim programı şu şekilde anlatılıyor:

“3-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun, eğlenceli etkinlik ve oyunlar içeren Kur’an-ı Kerim eğitim programımız sayesinde harf ve harekeler, dua ve sûreler, hadis-i şerif ve esmâi hüsna içeriği çocuklara kalıcı yöntemlerle öğretilmektedir. Dua Hazinem adlı grup derslerinde (talim) kullanılan, çocukların mizaç ve motivasyon farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan, eğlenceli ‘eğitim modülleri’ yoluyla akran öğrenmesi gerçekleşmekte, etkinlik süreci gün boyu devam eden birebir derslerle de desteklenmektedir. Bu program sayesinde amacımız çocuklara Kur’an-ı Kerim’i sevdirerek öğretmek ve Kur’an-ı Kerim okumayı keyif aldıkları, dört gözle bekledikleri bir rutin haline getirmelerini sağlamaktır.”

1000 FARKLI NOKTADA 18 BİN ÇOCUK

Menzil tarikatı, ana kuruluşlarından olan Semerkand Vakfı kendi eğitim modelinin kitleselleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Semerkand Çocuk ismini verdikleri oluşumla Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) üzerinden Kuran dersleri veriliyor. Geçen yaz 1000 farklı noktada 18 bin çocuğa Kuran-ı Kerim dersleri verildi.

Menzil şeması eğitim şeması oldukça geniş. Güzel Dinim adını verdikleri platformda internet üzerinde online şekilde çocuklara Kuran Kursu veriliyor.

EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMÂAT İTİKADI

Güzel Dinim kendisini şöyle tanımlıyor: “Ana gayemiz çocuklarımızın güzel bir Müslüman olarak yetişmesi. Dinine, milletine ve vatanına hizmet etme şuuruyla yetişmeleri için dinimizi sağlam ve güvenilir kaynaklardan öğrenmeleri gerekir. Bilgi kirliliğinin arttığı bu çağda Ehl-i sünnet ve’l-cemâat itikadına sımsıkı bağlanmak son derece önemlidir. İşte derdimiz de bu; çocuklarımızın sahih bir itikada sahip olmaları ve ehil hocalardan dinlerini öğrenmeleri.”

ÇOCUĞU ‘CENNETE GÖNDERDİM’ NİNNİSİ

Menzil tarikatı çocuklar üzerindeki faaliyetlerine çocuk dergileri, telefon uygulamaları, kitaplar ve oyunlar üzerinden de devam ediyor. Mavi Fidan adını verdikleri okul öncesi çocuklara yönelik dergide Şehzade Mavi isminde bir oğlan çocuğu ile Fidan Sultan adında bir kız çocuğunun hikayeleri anlatılıyor. Çocuklara yönelik olduğu savunulan bu hikayelerde dini temalar işlenirken aynı zamanda dua ezberlemeye yönelik alıştırmalar da yapılıyor.

Mavi Fidan Dergisi’nin YouTube hesabında çeşitli ninniler de yer alıyor. ‘Abdestli Ninni’ başlıklı bir videoda geçen bazı sözler şu şekilde:

“Allah dedim kaldırdım, abdestini aldırdım, namazını kıldırdım, avucunu çevirdim, cennete gönderdim.”

ÇOCUK DERGİSİNDE ‘HACCA GİDEN ROBOT’

Menzil’in, en yaygın anaokullarından olan Şeker Ağacı aynı zamanda okul öncesi çocuklara hitap eden çocuk dergisi de yayımlıyor. Bu dergide de dini temalar işlenirken dikkat çeken hikâyeler arasında Lagari adını verdikleri robotun maceraları yer alıyor. Geçen haziran sayısında Robot Lagari’nin Hacca giderek burada yaptıkları konu alınmıştı. Kabe’yi tavaf eden, namaz kılan Lagari, hikâyenin sonunda tüm Müslümanların Kabe’ye gelebilmesi için dua etmişti.

MOBİL UYGULAMALARDA ‘AKÇE’ ÖDÜLLÜ OYUNLAR

Şeker Ağacı’nın aynı zamanda Neşeli Petek adı verilen bir mobil uygulaması da bulunuyor. Bu mobil uygulamada çocuklar oyun oynarken aynı zamanda dini kuralları da öğreniyor. Burada oyunlarda verilen çeşitli görevler tamamlandıktan sonra ‘akçe’ dedikleri puanlar topluyor.

YÜZLERCE KİTAP VE DERGİYLE ÇOCUKLAR HEDEFLENİYOR

Menzil tarikatı Akide Şekeri Yayınları, Fidan Yayınları, Mavi Uçurtma Yayınları gibi yayınevlerinden çıkardıkları kitaplarla çocuklara şeriat eğitimi vermeyi amaçlıyor. Oğlan ve kız çocuklarına yönelik ayrı kitaplarla, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar hedefleniyor.

Fidan Yayınlarından çıkan kız ve oğlan çocuklarına yönelik “Güzel Dinim” kitabının konusu tanıtım metninde şu şekilde aktarılıyor:

“Fidan Yayınları’ndan çıkan, İslam’ın temel öğretilerini her yaştan okuyucunun kolayca öğrenebileceği renkli ve etkinliklerle dolu bir rehberdir. Dört bölümden oluşan bu kitap, inanç esaslarından ibadetlerin yapılışına, Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatından günlük yaşamda uyulması gereken güzel davranışlara kadar birçok konuyu sizlere sunmaktadır.”

OKULÖNCESİNDE HAREMLİK SELAMLIK AYRIM

Akide Şekeri Yayınları’ndan okul öncesi çocuklara yönelik çıkartılan “Furkan Erdemler Serisi” kitabı da şu şekilde tanıtılıyor: “Furkan, dört yaşında. Her gün yeni şeyler öğreniyor. Öğrendikçe de daha akıllı bir çocuk oluyor. Bu seride; verilen sözü tutmak, emaneti sahibine teslim etmek, doğru sözlü olmak, hayvanları sevmek, yardımsever olmak gibi erdemler, birbirinden güzel hikâyelerle ve resimlerle anlatılıyor.”

Ancak kitabın açıklamasında kız ve oğlan çocuğu ayrımı yapılıyor. 4 yaşa yönelik bu kitap tanıtılırken şu ifadelere yer veriliyor: “Erkek çocuklara yönelik hedef kitlenin akranı bir karakter üzerinden temel davranış eğitimi hedefleniyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem