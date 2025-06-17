Belediye Başkanları Tutuklanmıştı! Ceyhan ve Seyhan Belediyesi'nin Başkan Vekilleri Belli Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Yapılan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, avukat Sevil Yıldız, başkanvekilliğine seçildi.

Ceyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde, CHP adayı Sevil Yıldız ile Cumhur İttifakı’nın adayı Mustafa Kiraz yarıştı. İlk turda Yıldız 21, Kiraz ise 10 oy aldı. İkinci turda Yıldız 20, Kiraz 11 oyda kaldı. Üçüncü turda da sonuç değişmeyince, Sevil Yıldız meclis çoğunluğunun oylarıyla başkan vekilliği görevine getirildi.

SEYHAN BELEDİYESİ'NDE DE CHP ADAYI KAZANDI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçici olarak başkanlık yapacak isim belediye meclisi tarafından belirlendi. Yapılan oylamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Hasibe Akkan, başkan vekilliğine seçildi.

Seyhan Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimlerde CHP’den Hasibe Akkan ile Cumhur İttifakı’nın adayı Mustafa Tunç yarıştı. İlk turda Akkan 28, Tunç ise 16 oy aldı. İkinci turda Akkan’ın oyu 29’a yükselirken, Tunç yine 16 oyda kaldı. Üçüncü turda ise 28 oy alan Hasibe Akkan, yeterli çoğunluğu sağlayarak başkan vekilliği görevine getirildi.

Kaynak: DHA