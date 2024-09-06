Belediye Başkanının Yeğeni Trafik Kazasında Öldü

Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan’ın yeğeni Doğanay Taşkan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikleti ile kaza yaptı. Taşkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Belediye Başkanının Yeğeni Trafik Kazasında Öldü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T4 tüneli çıkışında dün kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kazada motosiklette bulunan Doğanay Taşkan ve Ş.V. yaralandı.

İzmit ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alınan Doğanay Taşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.V.’nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Doğanay Taşkan’ın Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan’ın yeğeni olduğu öğrenildi. Doğanay Taşkan’ın cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Kaynak: İHA

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