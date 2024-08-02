Belediye Başkan Yardımcısı Halı Sahada Kalp Krizi Geçirdi

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı.

Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Turan Uzun’un kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA