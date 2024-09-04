Belediye Aracı Seyir Halindeyken Alev Aldı

Antalya'da Kumluca Belediyesi'ne ait hizmet aracı seyir halindeyken yandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Belediye Aracı Seyir Halindeyken Alev Aldı

Antalya’da sabah saat 10.00 sıralarında Kumluca ilçe merkezinden dağlık bölgede bulunan Kuzca, Büyükalan ve Gölcük mahallelerine hizmet takibi için yola çıkan araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçta bulunan belediye personeli yangını söndüremeyince araçtan uzaklaştı.

Aracın yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı orman yangın ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yangını çevreye sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
Bolu'da Yanan Ormanlarda Yol ve Yeşillendirme Çalışması Bolu'da Yanan Ormanlarda Yol ve Yeşillendirme Çalışması
Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı
Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Koltuk Lekelerini Temizlemek İçin En Kolay Yol! Bu Yöntemle 5 Dakikada Temizleniyor Koltuk Lekelerini Temizlemek İçin En Kolay Yol! Bu Yöntemle 5 Dakikada Temizleniyor