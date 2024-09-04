Belediye Aracı Seyir Halindeyken Alev Aldı
Antalya'da Kumluca Belediyesi'ne ait hizmet aracı seyir halindeyken yandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Antalya’da sabah saat 10.00 sıralarında Kumluca ilçe merkezinden dağlık bölgede bulunan Kuzca, Büyükalan ve Gölcük mahallelerine hizmet takibi için yola çıkan araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçta bulunan belediye personeli yangını söndüremeyince araçtan uzaklaştı.
Aracın yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı orman yangın ekipleri müdahale etti.
Ekipler, yangını çevreye sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA