Belçika'nın Türkiye'den Aldığı Kuru Kekikte Kanserojen Madde!

Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir problem olarak gündemde kalmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde birçok usulsüzlük gözler önüne serilmeye devam ediyor. Bunun yanında, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen ürünlerde de insan sağlığını tehlikeye atan maddeler tespit ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgilere göre, son olarak Türkiye’den Belçika’ya gönderilen kuru kekikte insan salığını tehlikeye atacak miktarda pirolizidin alkaloitleri tespit edildi.

Kurumdan yapılan uyarıda, ‘ciddi’ notu düşülürken, tespitin şirketin kendi kontrollerinde ortaya çıktığı bildirildi.

PİROLİZİDİN ALKALOİTLERİ NEDİR?

Pirolizidin alkaloitleri farklı bitki türleri tarafından üretilen, kimyasal yapıları benzer çok sayıda zehirli maddeye verilen ortak bir isimdir. Tüm çiçekli bitkilerin yaklaşık yüzde 3'ünü temsil eden yaklaşık 6 bin bitki türü pirolizidin alkaloitleri oluşturabilmektedir.

Söz konusu maddelerin kanserojen etkisi olduğu bilinmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi