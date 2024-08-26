Beklenen Hasat Nihayet Başladı: Çiftçi İlk Mahsul Karşısında Hayrete Düştü!

Adana'nın Kozan ilçesinde ceviz hasadı başladı.



İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi 850 rakımda geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı. Cevizler hasat edildikten sonra yeşil kabuğundan özenle ayrılıp kurutulmaya bırakılıyor. Gölgede kurutulan cevizler satış için hazır hale getiriliyor.



REKOLTE GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE



Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyir izleyen sıcaklıklar nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla rekoltede düşüş olduğunu belirten üreticiler, bu durumun ceviz fiyatlarında büyük bir artışa neden olabileceğini aktardı.



