Beklenen Fırtına Etkisini Gösterdi! 15 Metreye Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karadeniz'de saat 15.00'ten sonra beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Bartın'ın Amasra açıklarında denizdeki rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaşırken, şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların boyu da metrelerce yüksekliğe kadar geldi. Amasra Küçük Liman mevkisindeki kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği ise 15 metreye ulaştı.

Etkili olan fırtına ve dalgalar nedeniyle polis ekipleri de sahil kenarında önlemler aldı. Fotoğraf çekmek ve denize taş atmak amacıyla kayalık alana geçmeye çalışan vatandaşları, uyardı.

Kaynak: İHA