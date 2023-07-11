Bekçilerden kaçtı, yakalanıp götürüldüğü polis merkezini birbirine kattı!
Beyoğlu'nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D.'yi bekçiler durdurmak istedi. Kaçan kadın, bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda yakalandı. Polislere direnen Melike D. götürüldüğü polis merkezini de birbirine kattı.
Şaşkına çeviren olay, 8 Temmuz cumartesi günü İstanbul Karaköy'de yaşandı. İddiaya göre Melike D., motosikleti ile tehlikeli hareketler yapınca mahalle bekçileri tarafından takibe alındı. Kadının kaçması üzerine olay polise aktarıldı. Bekçilerin takip ettiği Melike D. önce kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi.
POLİSİN SAÇINI ÇEKTİ
İstasyona giden polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı. Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü.
Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA!
Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor.