Bekçilerden kaçtı, yakalanıp götürüldüğü polis merkezini birbirine kattı!

Şaşkına çeviren olay, 8 Temmuz cumartesi günü İstanbul Karaköy'de yaşandı. İddiaya göre Melike D., motosikleti ile tehlikeli hareketler yapınca mahalle bekçileri tarafından takibe alındı. Kadının kaçması üzerine olay polise aktarıldı. Bekçilerin takip ettiği Melike D. önce kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi.