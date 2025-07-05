'Bedava Palas'ta Güreş Keyfi: Kırkpınar İçin Cami Avlusunda Sabahladılar

Kırkpınar heyecanı Edirne’yi doldururken, otel bulamayan izleyiciler cami avlusunu “Bedava Palas”a çevirdi. Vatandaşlar çadırlarda, kartonlar üzerinde sabahladı.

'Bedava Palas'ta Güreş Keyfi: Kırkpınar İçin Cami Avlusunda Sabahladılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne'de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi yoğun oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreş tutkunları, kentteki otellerin dolması üzerine çareyi Selimiye Camisi çevresine çadır kurmakta buldu. Bazı ziyaretçiler ise kartonların üzerinde sabahlayarak geceyi geçirdi.

'Bedava Palas'ta Güreş Keyfi: Kırkpınar İçin Cami Avlusunda Sabahladılar - Resim : 1

Gece saatlerinden itibaren Selimiye Camisi çevresine gelen güreşseverler, cami avlusunda kurdukları çadırlarda ya da serdikleri battaniyelerin üzerinde uyudu. Güneşin ilk ışıklarıyla uyanan vatandaşlar, sabah kahvaltılarını yine aynı alanda yaptı. Güreş tutkunları, sabahın erken saatlerinde er meydanına gidiyor, akşamları ise yıldızların altında sohbet ederek vakit geçiriyor.

'BEDAVA PALAS'

Kendi aralarında bu açık alanı "Bedava Palas" olarak adlandıran izleyiciler, güreşlerin final gününe kadar park ve bahçelerde konaklamayı sürdüreceklerini ifade ediyor. Katılımcılar, Edirne’de bulunmanın manevi değerine dikkat çekerek, zahmetin bu deneyimin bir parçası olduğunu vurguladı.

'Bedava Palas'ta Güreş Keyfi: Kırkpınar İçin Cami Avlusunda Sabahladılar - Resim : 2

Manisa'dan gelen Nevzat Bozca, Edirne’nin büyüleyici atmosferinden övgüyle bahsederek, "Hayalimizdeydi, ilk kez nasip oldu. Güreş sevdalısı bir aileden geliyoruz. İnşallah seneye de nasip olur, gelmek isteriz. Kırkpınar sevdasının bizi çadırda kalmaya zorlamasından ziyade, buraya geldikten sonra nerede kaldığının çok bir önemi yok." ifadelerini kullandı.

'ZAHMETSİZ İŞ YOK'

Antalya’dan gelen Salih Tonga ise Kırkpınar’a duyduğu ilgiyi, "Selimiye'nin gölgesinde, avlusunda oturmak, namaz kılmak her insana nasip olmaz. Gerçekten Kırkpınar bizim için bir tarih, Edirne o şekilde… Ama gerçekten buranın kahrı çekilir. Zahmetsiz iş yok.” sözleriyle dile getirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri BaşladıTarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri BaşladıSpor

Federasyon Acı Haberi Duyurdu... Genç Güreşçi Hayatını KaybettiFederasyon Acı Haberi Duyurdu... Genç Güreşçi Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Edirne Kırkpınar
Havalı İnsanların 6 Sırrı Ortaya Çıktı! Bilim Açıkladı: Bu Özellikler Varsa Tüm Gözler Üzerinizde Havalı İnsanların 6 Sırrı Ortaya Çıktı! Bilim Açıkladı: Bu Özellikler Varsa Tüm Gözler Üzerinizde
Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret
100 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı 100 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu
Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı
ÇOK OKUNANLAR
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu