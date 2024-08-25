Bedava Olduğunu Duyanlar Akın Akın Gitti: İzdiham Oldu, 40 Dakikada Bitti

Tokat'ta bu yıl tarım ürünlerindeki yüksek verim, hayırsever üreticilerin dikkat çekici yardımlarına vesile oldu.

Geçtiğimiz hafta bir karpuz üreticisinin Zile ilçesinde 43 ton karpuzu ücretsiz dağıtmasının ardından, bu kez de kent merkezinde kavun üretimi yapan Oğuzhan Türk, hayır için 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıttı.

Kaynak: İHA