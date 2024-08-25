Bedava Olduğunu Duyanlar Akın Akın Gitti: İzdiham Oldu, 40 Dakikada Bitti
Bedava olduğu duyuldu, izdiham çıktı. Tokat’ın Cumhuriyet Meydanı’nda belediye binası önüne yanaşan 25 ton kavun yüklü TIR, vatandaşlara ücretsiz kavun dağıtmak için hazırlandı. Büyük bir ilgiyle karşılanan etkinlikte, tonlarca kavun yalnızca 40 dakika içinde halka dağıtılarak tükendi. Daha önce karpuz dağıtımı yapılan şehirde bu kez kavun ikram edildi.
Tokat'ta bu yıl tarım ürünlerindeki yüksek verim, hayırsever üreticilerin dikkat çekici yardımlarına vesile oldu.
Geçtiğimiz hafta bir karpuz üreticisinin Zile ilçesinde 43 ton karpuzu ücretsiz dağıtmasının ardından, bu kez de kent merkezinde kavun üretimi yapan Oğuzhan Türk, hayır için 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıttı.
Kaynak: İHA