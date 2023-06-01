BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 2 Haziran 2023 Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler - Resim: 1

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Haziran Cuma günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte kimi mahallelerinde elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler...

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BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler - Resim: 2

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece

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BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler - Resim: 3

Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece

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BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler - Resim: 4

Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli

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