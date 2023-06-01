BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 2 Haziran 2023 Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Haziran Cuma günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte kimi mahallelerinde elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler...
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece
Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece
Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli