Bebek'in Ünlü Pastanesi Yıkılıyor

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı. İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı.

Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı.

Yıkıma katılan ekiplerin pastanenin kaçak bölümlerindeki çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA