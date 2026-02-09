Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım’a Yeni Soruşturma: Mal Varlığına El Konuldu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığının suç gelirlerinden elde edildiği şüphesiyle tamamına el konuldu. Savcılık yeni soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve bu gelirlerin aklandığına dair ciddi bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Yıldırım’ın tüm mal varlığına el konulmasına karar verildiği belirtildi. Söz konusu kararın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da onandığı kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

