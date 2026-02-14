'Bebek Otel' Soruşturmasında Kritik Gelişme: 550 Bin Mesajlık Dev Arşiv Çözüldü

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibinin WhatsApp yazışmaları geri getirildi. Yazışmalarda pek çok iş insanıyla yapılan yazışmaların bulunduğu öğrenildi.

'Bebek Otel' Soruşturmasında Kritik Gelişme: 550 Bin Mesajlık Dev Arşiv Çözüldü
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir aşamaya geçildi. Akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti tarafından yapılan dijital incelemede, Yıldırım’ın telefonundan silinmiş yaklaşık 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Ele geçirilen mesajlarda otelle ilgili görüşmelerin yanı sıra çok sayıda iş insanıyla yapılan yazışmaların da bulunduğu belirtildi. Yetkililer, dijital materyaller üzerindeki teknik analizlerin sürdüğünü ve elde edilen tüm verilerin soruşturma dosyasına eklendiğini açıkladı.

Uyuşturucu
