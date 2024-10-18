Bebek Katliamında Medya Hamlesi: Skandal Patlak Verdi, Yeni Bir Yaptırım Gibi Servis Edildi!

Türkiye gündemini derinden sarsan yenidoğan çetesine tepkiler sürerken yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

YENİ GİBİ SERVİS EDİLDİ!

Kamuoyu tepkilerinin ardından servis edilen haberlerde söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

Hastanelerin faaliyetlerinin askıya alındığına yönelik haberlerin yeni gibi servis edilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: AA