Vicdanları Sarsan Dava Devam Ediyor: Fırat Sarı'dan 'Ya Ben Ya Nigar' Resti

Türkiye'nin en büyük sağlık skandallarından biri olan "Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması devam ediyor. 29’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada çete üyeleri, SGK'dan haksız kazanç etmek amacıyla bebekleri ölüme terk etmekle de suçlanıyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de bugün savunma yapması bekleniyor.

'YA BEN YA NİGAR'

Tutuklu sanıklardan hemşire Nigar Kubilay, çete lideri Fırat Sarı ile aralarında anlaşmazlık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Başhemşire olarak çalıştım. Fırat Sarı ile anlaşamadık beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim bana 'Fırat Bey ile aynı ortamda bulunma' dedi. Bir süre sonra da kovuldum. Yönetime gidip 'Ya ben Ya Nigar' demiş. Daha sonra başka bir yere geçtim orada Yenidoğan biriminde işe başladım ama Fırat Sarı'nın orasıyla ilgilendiğini öğrendim hatta yönetime gidip daha önce yaşadığımız olayları anlattım. 'Sorun yok' dediler. Ben epikriz yazmadım hemşirenin sorumluluğunda değildir. Hasta öldüğünde epikriz yazılması gerekir ama sistemde yazılmamış görünüyordu. Ben de yazılması gerektiğini hatırlattım."

Fırat Sarı'nın mesaj geçmişinde Nigar Kubilay hakkında 'İşine geleni yapıyor. Buna niye yüz veriyorsun. Kanlı Nigar' dediği öğrenildi. Bunun üzerine Nigar Kubilay, "Aramızda husumet vardı böyle demeleri çok normal. Ancak ben epikriz yazmadım" dedi.

'BANA HASTA BULUN'

Mahkeme Başkanının, "Konuşma kayıtlarında 'Bana hasta bulun' dediğiniz görüyor bunun hakkındaki savunmanız ne? " sorusu üzerine Kubilay, "Hastane yönetimi bizden hasta bulmamızı istiyordu bu nedenle ben de hasta bulmamız gerektiğini söyledim" dedi.

'PRİM VERDİ'

Tutuklu sanık, idari amir Remzi Karaca suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Karaca, "Benim görevim 112 tarafından gelen hastaların bilgilerini doktora iletmektir. Doktorun hasta kabul etme ya da etmeme kararı sonrası bunu 112 servisine iletmektir. Bazen bazı hastalar bize ait ambulansla gelmek istiyordu hastaneye. O durumda biz hastadan para alıyoruz" dedi.

Karaca, "Fırat Hoca bize, 'Size prim vereceğim' dedi. Bu nedenle Mert üzerinden bize düzenli olarak ufak miktarlarda motivasyon parası gönderirdi" diye konuştu.

AİLESİNE EL SALLADI

Fırat Sarı'nın duruşma salonunda ara sıra arkasına dönüp izleyici kısmındaki ailesine gülümseyerek el sallaması dikkat çekti.

BASINI SUÇLADI

Duruşmaya tutuklu sanık doktor Zeki Ötünç savunmasıyla devam edildi. Ötünç, basını suçlayarak, bebeklere bir şey yapmadığını ifade etti.

Ötünç şöyle konuştu:

"2022 sonunda Bağcılar'da işe başladım. Orası satılınca Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ne başladım. 2024'ün başında istifa ettim çünkü birşeylerin ters gittiğini hissettim. Ben SGK'yı dolandırmadım. Yenidoğan bebeklere bir şey yapmadım. Hastane bana maaşımın bir kısmını elden verdi. Ödemenin bir kısmını hastaneden bir kısmını anlaşmalı oldukları sağlık şirketinden ödüyorlar.

O şirket de Fırat Sarı'nın şirketiydi. Bize herkes 'Bebek katili' diyor ama bir insan bebek öldürerek nasıl para kazanır anlamıyorum. Basın yüzünden zor durumdayım. Normalde sizin benim suçluluğumu kanıtlamanız lazımken ben burada suçsuzluğumu ispatlamaya çalışıyorum."

Kaynak: DHA