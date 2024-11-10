Bayrampaşa'da Otobüs Kazası: 20 Yaşındaki Helin'in Ölümünde Kahreden Detay

Kaza, saat 06.40 sıralarında Oruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 33 yolcunun bulunduğu 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birisinin Helin Sarısu olduğu tespit edildi. Helin Sarısu ve üzerinden kimlik çıkmayan diğer kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'ANNESİNİN HASTANE RANDEVUSU İÇİN...'

Üniversite öğrencisi Helin Sarısu'nun (21) kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşi ve annesiyle İzmir'den İstanbul'a geldiği öğrenildi. Sabah 06.40'ta meydana gelen kazada Helin Sarısu hayatını kaybetti. Aynı otobüste bulunan Sarısu'nun annesi ağır yaralanırken kardeşi ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Helin Sarısu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sarısu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA