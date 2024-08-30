Bayrampaşa'da Kavgada Silahlar Konuştu! 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul Bayrampaşa’da ıldırım Mahallesi, Millet Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında iş yeri önünde oturan ve sohbet eden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grup içinde bulunan iki kişi yanlarında bulunan silah ile rastgele ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan mermiler A. Ç. ve Ali Şen’e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Şen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA