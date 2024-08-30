Bayrampaşa'da Kavgada Silahlar Konuştu! 1 Ölü, 1 Yaralı
İstanbul Bayrampaşa’da bir iş yerinin önünde oturan grup kendi arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki kişi üzerinde bulunan silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler Ali Şen ve A.Ç.'ye isabet etti. Ali Şen hayatını kaybederken A.Ç. ise ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Bayrampaşa’da ıldırım Mahallesi, Millet Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında iş yeri önünde oturan ve sohbet eden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grup içinde bulunan iki kişi yanlarında bulunan silah ile rastgele ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan mermiler A. Ç. ve Ali Şen’e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Şen hayatını kaybetti.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: