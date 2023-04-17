Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji bayramda havanın nasıl olacağını açıkladı. Yayınlanan yeni rapora göre ülkemizin genelinde etkili olan soğuk hava ve yağmur bayramda da etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il yeni hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülke genelindeki yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'NİN YAPTIĞI UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı