Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı