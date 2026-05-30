Bayram Ziyareti Cinayetle Bitti: Yazar Ayten Öztürk Öldürüldü

Kurban Bayramı için annesini ziyarete giden yazar Ayten Öztürk, iddiaya göre miras nedeniyle çıkan tartışmada yeğeninin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete geldi. İddiaya göre; annesi ve teyzesiyle dün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada B.S., Öztürk'ü bıçaklayıp kaçtı. Öztürk, yere yığıldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

