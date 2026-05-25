Bayram Yolunda Acı Son... Bir Aile Yok Oldu, Annenin Son Paylaşımı Yürek Burktu

Acı kaza, 23 Mayıs’ta Karadeniz Sahil Yolu Giresun Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Musa Uzun (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı TIR, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız yönetimindeki 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, öndeki akrabası Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNM 09 plakalı otomobile, o da Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki bir başka TIR'a çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü Ali Yıldız, eşi Melek ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti. Kazada Musa Uzun, Ferhat Yıldız, Rana Meltem Yıldız (20), Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

'KORKTUĞUM TEK ŞEY ANNE DİYE SESLENDİĞİNDE...'

İstanbul’dan memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için yola çıktığı belirtilen aileden geriye birlikte çektirdikleri aile fotoğrafları kaldı. Anne Melek Yıldız’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görüntüleyerek "Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar" notuyla müzik eşliğinde sanal medyadan yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı.

Anne Melek Yıldız’ın ayrıca sosyal medya hesabından kazadan 2 ay önce ikiz çocuklarından Hamza’yı öperken çektirdiği fotoğrafı "Ölümden korkmuyorum aslında korktuğum tek şey onun ‘anne’ diye seslendiğinde o sesi bulamaması" yazılı notla paylaşımı yürek burktu.

Kaynak: DHA