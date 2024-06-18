Bayram tatilinin ilk üç gününde acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 43 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk üç gününde acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini belirtti.

Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, ️1327 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Ekiplerin, ️375 bin 311 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, ️23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,️ 26 bin 786 araca diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ️Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Etiketler
Kurban Bayramı Ali Yerlikaya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir
Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile
AKP'li Menemen Belediyesi 38 taşınmazı satılığa çıkardı: 425 milyon lira gelir bekleniyor AKP'li Menemen Belediyesi 38 taşınmazı satılığa çıkardı
Bilimsel araştırma: Zenginlerde kanser riski daha yüksek Bilimsel araştırma: Zenginlerde kanser riski daha yüksek
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi