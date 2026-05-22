Bayram Planı Yapanlar Dikkat: Marmara'ya Sağanak Geliyor

Meteoroloji, Kurban Bayramı boyunca Marmara Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde yağışın etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca Marmara Bölgesi’nde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde hafta sonundan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, 25 Mayıs Pazartesi günü Marmara’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yer yer sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının bayram süresince mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNDE YAĞIŞ ARTACAK

Arife günü bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bayramın ikinci ve üçüncü gününde sağanak yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bayramın son gününde ise Edirne ve Kırklareli dışında Marmara’nın büyük bölümünde gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.

İstanbul’da sıcaklıkların bayram boyunca gündüz 18 ila 25 derece arasında değişmesi beklenirken, uzmanlar özellikle yola çıkacak vatandaşlara ani yağış ve yerel kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

