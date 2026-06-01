Bayram Bitti, Çile Başladı: İstanbul'da Tatil Sonrası Trafik Kilit

Uzun bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul’da bildik manzara geri döndü. Kent sakinlerinin eş zamanlı olarak trafiğe çıkması ve toplu taşımaya yönelmesiyle ana arterler ve aktarma merkezleri adeta felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı, sürücüler ve yayalar iş yerlerine ulaşmakta büyük güçlük çekti.

ANADOLU YAKASI’NDA KÖPRÜ BAĞLANTILARI KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası'nda tatil sonrası mesai trafiği ana yolları tamamen sardı. D-100 kara yolunda Kartal mevkiinden başlayan araç kuyruğu, Avrasya Tüneli girişine kadar kesintisiz uzandı.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki koridorda araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde de durum değişmedi, Ataşehir’den başlayan yoğunluk köprü girişine kadar ulaştı.

Şile Otoyolu’nu kullanan sürücüler ise Altunizade ile Ümraniye arasında dur-kalk trafiğe mahkum oldu.

AVCILAR-MECİDİYEKÖY HATTI DURMA NOKTASINDA

Avrupa Yakası'nda da sabah saatlerinde benzer bir trafik felaketi yaşandı. Şehrin en önemli can damarlarından biri olan D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar olan devasa hatta trafik neredeyse durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda ise özellikle Esenler ile Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasındaki bölgelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı, trafik akışı büyük ölçüde yavaşladı.

TOPLU TAŞIMADA İNSAN SELİ

Trafikten kaçmak için toplu taşımayı tercih eden İstanbullular da rahat bir nefes alamadı. Sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında büyük yoğunluk oluşturdu. Özellikle aktarma merkezlerinde ve metrobüs turnikelerinde aşırı kalabalık nedeniyle uzun kuyruklar meydana geldi.

Kaynak: AA