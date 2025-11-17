Bayraktar KIZILELMA’ya Kritik Kabiliyet: TOYGUN EOTS Entegrasyonu Tamamlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Baykar’ın tamamen milli kaynaklarla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Türkiye’nin havacılıkta çıtasını yükseltecek önemli bir test başarıyla tamamladı. Milli insansız savaş uçağına ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin (EOTS) entegrasyonu sağlandı. TOYGUN, kızılötesi bantta dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri olarak KIZILELMA’ya stratejik avantaj kazandıracak.

UÇUŞ TESTLERİNDE ÜSTÜN PERFORMANS

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen iki ayrı uçuş testinde TOYGUN sistemi, farklı irtifa ve hızlarda stabil görüntü üretti. Testlerde hareketli hedefleri uzun menzilden takip edebilme ve lazerle yüksek doğrulukta hedefleme kabiliyeti başarıyla doğrulandı. Sistem, KIZILELMA’nın tümleşik görev bilgisayarıyla kesintisiz veri alışverişi sağlayarak zorlu çevresel koşullarda bile performansını korudu. Bu başarı, seri entegrasyon sürecinin önünü açacak tüm teknik kriterlerin karşılandığını gösterdi.

DÜNYADA BİR İLK: GÖMÜLÜ EOTS

Bu testler, “gövde içine entegre EOTS” teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında kullanılması anlamına geliyor. İnsanlı F-16 gibi uçaklarda hedefleme sistemleri harici podlarda taşınırken, KIZILELMA’da sistem gövde içine gizlendi. Bu sayede uçağın düşük radar izi kabiliyeti korunuyor ve gelişmiş hedefleme yapılabiliyor.

SADECE 5. NESİL UÇAKLARDA BULUNAN TEKNOLOJİ

Gövde içine gömülü elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Bayraktar KIZILELMA’da bu teknolojinin milli imkanlarla entegre edilmesiyle Türkiye, dünyada bu kabiliyete sahip sayılı ülkeler arasına girdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL KABİLİYETLER

TOYGUN sistemi, insansız muharip konseptine özel optimize edildi. 360° görev farkındalığı sağlayan geniş spektrumlu tarama yetenekleri ve yüksek çözünürlüklü IR görüntüleme ile uzak mesafeden stratejik hedefler ve hareketli kara/deniz unsurları tespit edilebiliyor. Yapay zekâ destekli hedef takibi ve otomatik sınıflandırma algoritmaları, KIZILELMA’nın otonom operasyon kabiliyetini artırıyor.

TESPİT EDİLMEDEN TAARRUZ EDEBİLECEK

Bu kabiliyet sayesinde Bayraktar KIZILELMA, düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabiliyor. Hedefleri radara yakalanmadan tespit edebiliyor, lazerle işaretleyebiliyor ve milli mühimmatlarla imha edebiliyor.

Baykar, tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor ve 2003’ten bu yana gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan elde ediyor. 2023 ve 2024’te toplam 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmaları arasında yer aldı. Bayraktar TB2 için 36, Bayraktar AKINCI için 16 ülke ile ihracat anlaşması imzalayan firma, dünya insansız hava aracı pazarında lider konumda bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ

Savunma ve havacılık sektöründe üst üste lider olan Baykar, 2021’den 2024’e kadar Türkiye’deki sektör ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirdi. Bu başarıyla Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında söz sahibi konuma taşıyan Baykar, Bayraktar KIZILELMA ile havacılıkta yeni bir çağ başlatıyor.

