Bayıla Bayıla Tüketiyorduk! Meğer Zehir Yiyormuşuz

Tarım arazilerinde yapılan araştırmalarda, yüksek oranda mikroplastik bulundu. 3 farklı bölgede yer alan 9 şehirden alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Akdeniz’de 1 kilo toprakta 300, Ege'de 180, Marmara'da ise 160 parça plastik tespit edildi.

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Bayıla Bayıla Tüketiyorduk! Meğer Zehir Yiyormuşuz - Resim: 1

Rize'de 15 markaya ait çok sayıda çay incelendi, demlenmiş poşet çaylarda mikroplastik tespit edildi. Bu araştırmaların ardından meyve ve sebzelerin mikroplastik içerip içermediği merak konusu olurken, geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü tarafından yapılan araştırma gündem oldu. Yapılan çalışmada tarım arazilerinde çok yoğun mikroplastik bulunduğu belirtilirken, şu değerlendirmelere yer verildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Oğuz Can Turgay ve Dr. Muhittin Onur Akça, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğinde, tarım arazilerindeki mikroplastiklerin içeriği ve birikimini tespit etmek amacıyla çalışma yaptı.

TARIM ÜRÜNLERİNİN TAMAMINA YAKININDA PLASTİK BULUNUYOR

'Türkiye Topraklarının Farklı Arazi Kullanımı Koşullarında Mikroplastik Düzeylerinin Değerlendirilmesi' projesi kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri olmak üzere, Adana, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, İzmir, Sakarya, Bursa ve Çanakkale'de özellikle çilek üretilen alanlar tespit edilerek, alınan toprak örnekleri laboratuvar ortamında incelendi. Yapılan çalışma sonucunda Akdeniz Bölgesi’nde 1 kilogram toprakta yaklaşık 300 plastik parça, Ege'de 180, Marmara'da ise 160 plastik parça tespit edildi.



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