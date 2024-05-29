Bayiden sıfır aldığı otomobil pert çıktı!

İstanbul'da otomobil bayisinden aldığı sıfır otomobilin neredeyse her parçasının değişmiş ve tamamen boyalı olduğunu gören Emre Okur, bayinin teklifini duyunca şaştı kaldı.

ATV'nin haberine göre, Emre Okur, eşine otomobil almak için İstanbul'un yolunu tuttu. Bir bayi ile anlaşan Okur, beğendiği sıfır aracı satın aldı. Aracı aldıktan bir ay sonra, bazı şeylerin ters gittiğini fark eden Okur, soluğu ekspertizde aldı. Çıkan raporu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

Ekspertiz raporuna göre neredeyse değişmeyen parçası olmayan araç, üstüne üstlük bir de komple boyalı çıktı. Kendisi de otomotiv yedek parça işiyle uğraşan Okur, "İlk anda şoka girdik. Ne olduğunu anlayamadık sıfır araç aldığımız için. Şu an aracı ikinci elde satmak istersek pert durumunda bir araç ve bize sıfır olarak satılıyor" diye konuştu.

Önce aracı aldığı yetkili bayiye başvuran Okur'a aracın değişiminin yapılacağı söylendi ama sonrası yine hayal kırıklığıydı.

"4 ay oyaladılar. 4 ay sonra da 50 bin TL gibi bir rakam teklif ettiler" diyen Okur, hukuki süreci başlattı.

Okur bayiden daha sonra 100 bin liralık teklif gelmesine rağmen mahkemeden gelecek kararı bekleyeceğini söyledi.