Baygınlık Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

Pervari'de direksiyon başında baygınlık geçiren Ayhan N.'nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak hükümet konağı merdivenlerine çarptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Güncelleme:
Baygınlık Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesi Aydın Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan N., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde bulunan hükümet konağının merdivenlerine çarparak durdu.

Baygınlık Geçiren Sürücü Kaza Yaptı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan N., ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baygınlık Geçiren Sürücü Kaza Yaptı - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor! Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor!
Kuzen Cinayetinde 4 Kişi Tutuklandı Kuzen Cinayetinde 4 Kişi Tutuklandı
Yeğenini Bıçakla Öldüren Dayının Cezası Belli Oldu Yeğenini Bıçakla Öldüren Dayının Cezası Belli Oldu
Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var