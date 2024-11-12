Baygınlık Geçiren Sürücü Kaza Yaptı
Pervari'de direksiyon başında baygınlık geçiren Ayhan N.'nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak hükümet konağı merdivenlerine çarptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesi Aydın Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan N., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde bulunan hükümet konağının merdivenlerine çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan N., ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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