Bayburt'ta Hasadı Başladı: Şifa Deposu Meyvenin Kilosu 125 Lira
Bayburt’ta çiftçiler, C vitamini açısından zengin kuşburnu meyvesinin hasadına başladı. "Doğal vitamin deposu" olarak bilinen kuşburnu, yüksek kesimlerde yetişiyor ve zorlu şartlar altında toplanarak çeşitli sağlık ürünlerine dönüştürülüyor.
Kaynak: DHA
Kabaçayır köyü sakinleri, dikenli ağaçlardan topladıkları kuşburnu meyvelerini kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanmak için özenle hazırlıyor. Hasat sonrası saplarından ayıklanan ve çürükleri temizlenen meyveler, çorba, reçel, meyve suyu gibi farklı formlarda tüketiliyor.
Bayburt'un coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan 'Kokoç' tatlısının ana malzemesi olan kuşburnu, aynı zamanda kurutularak çay, marmelat ve pestil yapımında da kullanılıyor. Bölge halkı, bu ürünlerin satışını yaparak yerel ekonomiye katkı sağlıyor.
KİLOSU 125 LİRADAN SATILIYOR
Kuşburnu toplayan Ersoy Oluç, bölgedeki yoğun talebi vurgulayarak, “Kuşburnu, C vitamini yönünden zengin bir meyve. Ekim-kasım aylarında hasat dönemi. Bayburt dağlarında kuşburnu toplayan pek çok kişiye rastlayabilirsiniz. Hem çorbası, hem içeceği, hem de marmelatı yapılır ve özellikle Ramazan ayında tüketimi artar” dedi.
Kurutulmuş kuşburnu, sağlık ve lezzet arayanların öncelikli tercihi olurken, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre kilosu 100 ile 125 TL arasında alıcı buluyor.