Bayburt'ta Hasadı Başladı: Şifa Deposu Meyvenin Kilosu 125 Lira

KİLOSU 125 LİRADAN SATILIYOR

Kuşburnu toplayan Ersoy Oluç, bölgedeki yoğun talebi vurgulayarak, “Kuşburnu, C vitamini yönünden zengin bir meyve. Ekim-kasım aylarında hasat dönemi. Bayburt dağlarında kuşburnu toplayan pek çok kişiye rastlayabilirsiniz. Hem çorbası, hem içeceği, hem de marmelatı yapılır ve özellikle Ramazan ayında tüketimi artar” dedi.

Kurutulmuş kuşburnu, sağlık ve lezzet arayanların öncelikli tercihi olurken, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre kilosu 100 ile 125 TL arasında alıcı buluyor.