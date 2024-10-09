Bayburt'ta Deprem Tatbikatı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından olası doğal afetler sırasında hazırlık ve müdahale stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla Bayburt Üniversitesi'nde yapılan masa başı tatbikatının ardından kampüste, 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosu doğrultusunda saha tatbikatına geçildi.

Tatbikat kapsamında kentin bazı noktalarında yaşanan olaylara AFAD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

Bazı ekipler de olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları oluşturdu.

Senaryo gereği Genç Osman Mahallesi'nde 2 binadaki yıkım ve yangına ekipler sevk edildi. Ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi.

Duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuklar açan ekipler, güvenli şekilde yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Vali Eldivan, gazetecilere, büyük devlet olmanın şiarlarından birinin de doğal afetlere hızla müdahale edilerek yaraların sarılıp normal hayata dönülmesi olduğunu söyledi.

TAMP'ın asıl amacının da bu olduğunu belirten Eldivan, "Biz her türlü afete hazır olacağız, ona göre görev paylaşımımızı yapacağız. Sonra gidip müdahalemizi yapıp yaraları saracağız. Bu anlamda hem masa başı hem saha tatbikatında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu olarak çalışmalara devam ediyoruz. Tatbikatlar tam bir işbirliği içinde gerçekleştiriliyor." dedi.

Eldivan, afetlerdeki koordinasyonun geliştirilmesi, zinde ve güncel kalmak adına tatbikatların son derece önemli olduğunu vurguladı.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder de özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra daha fazla kurgulamaya, daha fazla eğitim yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Minder, bu kapsamda kentte tüm afet gruplarıyla yaptıkları senaryo gereği 5,8 büyüklüğündeki deprem tatbikatını başarılıyla icra ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA