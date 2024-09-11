Bayburt'ta Balık Tezgahlarına Denetim

Bayburt'ta ekipler balık tezgahlarına denetimde bulunarak, balık boy ölçümü yaptı.

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Bayburt'ta Balık Tezgahlarına Denetim

Bayburt'ta balık satış yerlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından denetimler yapıldı.
Yapılan denetimlerde ekipler, balık tezgahlarında balık boy ölçümleri yaptı.

Ekiplerce, satışa sunulan balıkların belirlenen miktarın altında olup olunmadığına bakıldı, av yasağı bulunan türler kontrol edildi. Satış yasağına uygunsuz bir durumun tespit edilmediği denetimlerde, satıcılara uyulması gereken kurallar hatırlatıldı, yasaklı türler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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