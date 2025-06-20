Bayburt'ta Arı Kovanı Hırsızları Yakayı Ele Verdi

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ekipleri, Bayburt merkez ve Aydıntepe ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında farklı köylerden toplam 40 adet arı kovanı çalınması olayına karışan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayıyla alakalı başlatılan geniş çaplı bir soruşturma kapsamında arı kovanı hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen 39 yaşındaki Y.F ve 29 yaşındaki K.B isimli şahısların kimlikleri belirlendi.

Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Şahısların çalmış olduğu 40 adet arı kovanı, Bayburt İl Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA