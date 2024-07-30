Bayburt’ta Ailenin Önemi Konulu Seminer Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve desteklenmesi amacıyla il ve ilçe müftülükleri koordinesinde ’Evliliğe İlk Adım...

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Bayburt’ta Ailenin Önemi Konulu Seminer Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve desteklenmesi amacıyla il ve ilçe müftülükleri koordinesinde ’Evliliğe İlk Adım Seminerleri’ düzenleniyor. Bu kapsamda Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca, yeni evlenen ve düğün hazırlığı yapanlara yönelik evliliğe ilk adım semineri düzenlendi.

Bayburt Müftülüğünde düzenlenen seminerde İl Müftüsü Bayram Danacı, yeni evlenen ve düğün hazırlığı yapanlara hitap etti. Seminerde, aile kurumunun toplumun temeli olduğu ve aile içindeki sevgi, saygı ve iletişimin önemi vurgulandı. Programa Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, vaizler Saliha Yaşaroğlu ve Hacer Dursun katıldı.

Kaynak: İHA

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