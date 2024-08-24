Bavula Gizlenmiş 19 Kilo Esrar Ele GeçirildiBavula Gizlenmiş 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisleri denetim gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan bavulda 19 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Bavula Gizlenmiş 19 Kilo Esrar Ele GeçirildiBavula Gizlenmiş 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bulunan İncirlik uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada bagajda bulunan bavula tepki verdi. Polisler bavulu açtıkları esrar ile karşılaştı. 28 pakette toplam 19 kilo 150 gram esrar ele geçilirdi. Araçta bulunan Serhat T. ile Şefik T. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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