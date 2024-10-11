Baturhan Öğüt'ten Korkutan Deprem Uyarısı: 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Bölgeyi Açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Öğüt, şu uyarıda bulundu:

"Karadeniz'de Zonguldak-Bartın açıklarında 10/km derinlikte 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Batı Karadeniz çukuru içinde meydana gelen bu deprem bize Karadeniz'in deprem açısından riskli olduğunu tekrar hatırlattı. Yaklaşık olarak 1,5 senedir Karadeniz'e dikkat edilmeli diye haykırıyorum. Karadeniz'de 7,0 ve üzeri deprem üretecek ters bindirme ve doğrultu atımlı faylar mevcut. Daha önce bu büyüklükte meydana gelmiş depremler tsunami oluşturmuştur."