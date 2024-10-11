Baturhan Öğüt'ten Korkutan Deprem Uyarısı: 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Bölgeyi Açıkladı
Bugün Zonguldak-Bartın açıklarında meydana gelen deprem sonrası deprem uzmanı Baturhan Öğüt'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Ögüt, "1,5 senedir dikkat edilmeli diye haykırıyorum" diyerek büyük tehlikeyi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD'dan yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan Bartın Amasra'da 4,8 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremi önceden bilen ve uyarıda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Bartın açıklarında meydana gelen depremle ilgili, "Karadeniz'de 7,0 ve üzeri deprem üretecek ters bindirme ve doğrultu atımlı faylar mevcut. Daha önce bu büyüklükte meydana gelmiş depremler tsunami oluşturmuştur" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Öğüt, şu uyarıda bulundu:
"Karadeniz'de Zonguldak-Bartın açıklarında 10/km derinlikte 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Batı Karadeniz çukuru içinde meydana gelen bu deprem bize Karadeniz'in deprem açısından riskli olduğunu tekrar hatırlattı. Yaklaşık olarak 1,5 senedir Karadeniz'e dikkat edilmeli diye haykırıyorum. Karadeniz'de 7,0 ve üzeri deprem üretecek ters bindirme ve doğrultu atımlı faylar mevcut. Daha önce bu büyüklükte meydana gelmiş depremler tsunami oluşturmuştur."