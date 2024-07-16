Batsın Böyle Adalet! Patronlar Maaşını İsteyen Çalışana Aylarca İşkence Etti, Hala Dışarıdalar!

Türkiye’nin giderek çıkmaza girdiği ekonomik bir girdaba sürüklendiği dönemlerde emekçiler, nefes almaya ve ayakta kalmaya çalışıyor. İzin günlerinden, sosyal hayattan ve insanca yaşamaktan uzak kaldığı işlerde çalışan işçiler, bir yandan da patron zulmüyle mücadele ediyor. Hal böyleyken, genç bir işçinin yaşadığı skandal bir olay gündeme geldi.

Gazeteci Mehmet Yetim, Antalya’da çalışan 22 yaşındaki Vedat Kurt’un, maaşını istediği patronları tarafından darp edildiği ve işkenceye uğradığını paylaştı. Yetim, Kurt’un kamuoyuna ilettiği adalet mesajını da aktardı. Kurt, şunları söyledi:

“Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlıyım. Babam yıllar önce vefat etti. Annem ve bir kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Bundan 4 yıl önce Antalya'da Antepli Ahmet Usta denilen bir oto bakım atölyesinde işçi olarak çalışıyordum, 2 yıl boyunca son aylara ait olan alamadığım maaşımı istediğim için ortak olan 4 kişi olan A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından türlü türlü işkencelere maruz kaldım. 3 gün boyunca aç susuz bir şekilde elektrikle, dayakla sopayla işkencelere ve en son olarak ise kerpetenle dişlerim çekildi. Ve dahası ağzıma türlü türlü böcekler konularak zorla yedirilerek birçok işkencelere tabi tutuldum. Tüm bunları bana yapan 4 kişi 3 ay boyunca beni izbe bir odada rehin aldıktan sonra yaralarım biraz iyileştikten sonra onlarından elinden kaçarak karakola giderek bana işkence yapanlardan şikayetçi oldum.

‘BEN ADALETE NASIL GÜVENECEĞİM?’

Bana yapılan bu işkence görüntüleri ise 4 kişinin HTS telefon kayıtlarından ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişi raporundan çıkıyor. Bana reva görülen bu işkenceleri yapanlar ortada o kadar delil, bilgi ve görüntü olmasına rağmen ellerini ve kollarını sallayarak toplum içinde gezmeye devam ediyorlar. Bana 3 ay boyunca bu işkenceleri reva görenlerden şikayetçi olmaya devam edeceğim o kadar duruşma oldu ama maalesef bu şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı, 2 ay sonra yine duruşmamız olacak ama bu şahıslar hala beni arayarak şikayetimden vazgeçmemi isteyerek beni sürekli taciz ve tehdit ediyorlar. Ben bir vatandaş olarak Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak? Ben Adalete nasıl güveneceğim?”

Kaynak: Gerçek Gündem