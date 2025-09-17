Batman'daki Katliamda Kahreden Detay! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürüldü

Batman’ın Beşiri ilçesinde düğünden dönen Şanlı ailesinin bulunduğu araç çapraz ateşe alındı, araç içindeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan iki küçük çocuğun da saldırganlar tarafından acımasızca vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Batman’ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda yaşanan silahlı saldırı, bir aileyi yok etti. Düğünden dönen Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe (43), 9 yaşındaki kızı Elanur ve 6 yaşındaki oğlu Akın, saldırganların kurduğu pusuda yaşamını yitirdi.

KARDEŞLER KAÇARKEN VURULDU

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, saldırının detayları ortaya çıktı. Köy yakınlarında bekleyen saldırganlar, Şanlı ailesinin aracını gördüklerinde otomatik silahlarla çapraz ateş açtı. Açılan ilk ateşin ardından iki çocuk araçtan inerek kaçmaya çalıştı ancak saldırganlar onların peşinden gelerek iki kardeşi de öldürdü.

Elanur ve Akın, kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü

İKİ ŞARJÖR KULLANDILAR

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede saldırganların otomatik silahlara ait iki şarjör kullandığı tespit edildi. Husumetin arazi anlaşmazlığı ve kız kaçırma meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin 24 kişi gözaltında

Şanlı ailesi yoğun güvenlik önlemiyle toprağa verilmişti. Korkunç katliamın ardından olayla bağlantılı olduğu düşünülen 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Sabah

