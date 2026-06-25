Batman'da Yolcu Minibüsü ile Para Yüklü Araç Kazaya Karıştı: 15 Yaralı

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi.

KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Aydın E. (59) yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B. (30) idaresindeki 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü çarpıştı. Yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E. ile araçta bulunan 5’i çocuk, 12 yolcu ve para nakil minibüsündeki sürücü Ömer B. ile yanındaki Ömer B. (24) olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA