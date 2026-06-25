Batman'da Yolcu Minibüsü ile Para Yüklü Araç Kazaya Karıştı: 15 Yaralı

Batman'da yolcu minibüsü ile bir bankaya ait para nakil minibüsünün çarpıştığı kaza sonucu 5’i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi.

KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Aydın E. (59) yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B. (30) idaresindeki 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü çarpıştı. Yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E. ile araçta bulunan 5’i çocuk, 12 yolcu ve para nakil minibüsündeki sürücü Ömer B. ile yanındaki Ömer B. (24) olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası Batman
Son Güncelleme:
5 Yaşındaki Otizmli Çocuğa Kan Donduran Şiddet: Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz Otizmli Çocuğa Kan Donduran Şiddet
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
AK Partili Milletvekilinin Kullandığı Araç Kazaya Karıştı: 1 Ölü 2 Yaralı 1 Kişi Öldü, Vekil ve Oğlu Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Mutlak Butlan Sonrası İlk Karşılaşma! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana
Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti? Yazılı Açıklamayla Duyurdu Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti?
Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem: OHAL İlan Edildi, Çok Sayıda Ölü Var Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye Geçti 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçti
Katiller Sokak Köşesinde Beklemiş! Esenyurt'taki Kanlı Pusu Kamerada Katiller Sokak Köşesinde Beklemiş! Esenyurt'taki Kanlı Pusu Kamerada