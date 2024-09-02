Batman'da Virajı Alamayan Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Batman Gercüş'te sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkii yolunda Mehmet Şirin Gönç, (68) idaresindeki 35 HHT 87 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla attı. Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Şirin Gönç, kazada yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Gönç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA