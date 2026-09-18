Batman'da Vahşet! Eşi ve 2 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Etti

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra iple kendini asarak intihar etti.

Son Güncelleme:
Batman'da Vahşet! Eşi ve 2 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğleden sonra Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kişiyi ipe asılı halde, eşi ve 2 çocuğunu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Batman'da Vahşet! Eşi ve 2 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Etti - Resim : 1

'KORKUNÇ OLAYLA SARSILDIK'

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman Cinayet
Son Güncelleme:
20 Kişi Gözaltına Alınmıştı: Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar
Kozinoğlu Soruşturmasında Kritik Eşik: Eski Savcılar ve Koğuş Arkadaşları Silivri Adliyesi’nde Eski Savcılar ve Koğuş Arkadaşları Silivri Adliyesi’nde
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik: Fon Başkanları Tutuklandı Sermaye Piyasalarında Dev Temizlik, Fon Başkanları Tutuklandı
1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor 1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor
Yatırım Fonlarında Tasfiye Süreci Başladı: SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor SPK Dev Bankaları Görevlendirdi, 131 Fon Nakde Çevriliyor