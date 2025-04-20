Batman'da Tamamlanan Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yapımı tamamlanan Alıçlı Mesire Alanı hizmete sunuldu.

Batman Valiliği öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin iş birliğinde Alıçlı köyünde 60 dönüm üzerine yaklaşık 7 ay önce yapımına başlanan mesire alanı tamamlandı.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan ve Garzan Çayı kenarında yer alan Alıçlı Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, AA muhabirine, mesire alanının ilçenin ilk mesire alanı olduğunu söyledi.

Mesire alanının büyük olduğunu işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"İçerisinde, yürüyüş yolları, dumanlı hava sahası, 1800'e yakın ağaç, yeşil alanlar, oturma alanları, kent mobilyaları, çocuklarımız için park alanları bulunan güzel bir mesire alanı inşa ettik. Yaklaşık 7 ay gibi bir süre içerisinde burayı bitirdik. Bundan sonra da yine yukarıda bir restoran yapma planımız var."

Emine Hezer ise ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırıldığı için Vali Canalp ve Kaymakam Güngör'e teşekkür etti.

Kaynak: AA