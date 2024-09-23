Batman'da Şüpheli Kadın Ölümü: 7’nci Kattan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

Batman'da 30 yaşındaki bir kadının 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Batman'da Şüpheli Kadın Ölümü: 7’nci Kattan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

Batman'da Gültepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde 30 yaşındaki Pelda Üzel'in oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizlerken dengesini kaybedip düştüğü iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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