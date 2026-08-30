Batman'da Spor Salonunda Korkutan Yangın: 10 Kişi Yaralandı

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Batman'da Spor Salonunda Korkutan Yangın: 10 Kişi Yaralandı
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Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Batman'da Spor Salonunda Korkutan Yangın: 10 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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