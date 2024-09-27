Batman'da Lüks Araç Tırın Altında Kaldı

Batman’da lüks otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı köyü mevkiinde, 72 ACA 364 plakalı lüks araç, yan yoldan ana yola çıkan 35 ATU 052 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA